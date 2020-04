Mainz

Wissing wünscht sich Perspektive für Gastronomie

17.04.2020, 13:29 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) wünscht sich so bald wie möglich Lockerungen für die unter der Corona-Krise stark leidende Hotellerie und Gastronomie. Im Gegensatz zu den jüngst beschlossenen, wichtigen Lockerungen für den Einzelhandel sei es ein Wermutstropfen, dass etwa Restaurants und Gaststätten weiter geschlossen bleiben müssten, sagte Wissing am Freitag in Mainz. Die Landesregierung habe ein großes Interesse daran, dieser Branche schnellstmöglich, soweit vertretbar, eine Perspektive zu geben. Dabei müsse beachtet werden, dass die Branche in Rheinland-Pfalz von vielen kleinen Lokalen geprägt sei.