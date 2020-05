Mainz

Freundliches Wetter mit Sonne und Wolken erwartet

15.05.2020, 09:44 Uhr | dpa

Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird das Wetter am Wochenende freundlich und frühlingshaft. "Teilweise wolkig, sonst heiter bis sonnig", sagte eine DWD-Meteorologin am Freitagmorgen. Jeden Tag steigen die Temperaturen leicht an, nur die Nächte könnten nochmal frisch werden.

Am Freitag liegen die Temperaturen dem DWD zufolge zwischen 15 und 18 Grad. Tagsüber bleibt es heiter und trocken mit nur wenigen Wolken. In der Nacht zu Samstag könne dann gebietsweise Bodenfrost auftreten, in der Eifel kühlt es sich auf bis zu minus zwei Grad ab. Freundlich geht es dann Samstag und Sonntag tagsüber weiter: Es soll trocken bleiben bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad an Rhein, Saar und Mosel. Die Nacht wird der Meteorologin zufolge zwar wieder kälter, aber niederschlagsfrei.