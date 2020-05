Mainz

Neuer Studiengang Psychotherapie wird vorbereitet

16.05.2020, 10:45 Uhr | dpa

Die Vorbereitungen für den bundesweit neuen Master-Studiengang Psychotherapie laufen in Rheinland-Pfalz an drei Universitäten. Die ersten Studierenden werde es dafür zwar erst im Wintersemester 2023/24 geben, der vorausgehende Bachelorstudiengang wird aber schon zum kommenden Wintersemester umgestaltet, wie der Sprecher des Wissenschaftsministeriums, Markus Nöhl, in Mainz sagte. Die Unis in Mainz, Trier und Landau seien bereits damit beschäftigt. Der Bachelorstudiengang bietet dann den Zugang zu zwei verschiedenen Masterstudiengängen: Psychologie und Psychotherapie.

Das neue Bundesgesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung von Ende vergangenen Jahres sieht einen neues fünfjähriges Universitätsstudium vor. Es gliedert sich in einen Bachelorstudiengang Psychologie und den anschließenden neuen psychotherapeutischen Masterstudiengang. Dieser eigenständige Studiengang ist die Voraussetzung für die Erteilung der Approbation, die den Zugang zum Beruf der Psychotherapeuten eröffnet.