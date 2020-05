Mainz

Keine Fanaufläufe beim Geisterspiel in Mainz erwartet

22.05.2020, 11:45 Uhr | dpa

Beim ersten Fußball-Bundesliga-Heimspiel von Mainz 05 ohne Zuschauer rechnet die Polizei am Samstag nicht mit Fanaufläufen vor dem Stadion. "Wir behalten das aber im Blick und schauen uns das genau an", sagte der Mainzer Polizei-Sprecher Rinaldo Roberto am Freitag. Es sei schon möglich, dass einige Fans irgendwo anders zusammen Fußball schauten. Auf die Einhaltung der Abstands- und Versammlungsregeln in Corona-Zeiten werde geachtet.