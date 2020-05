Mainz

Land stellt Wasserstoff-Strategie im Nutzfahrzeug-Sektor vor

25.05.2020, 01:27 Uhr | dpa

Rheinland-Pfalz ist die Heimat namhafter Hersteller von Nutzfahrzeugen. Eine vom Land in Auftrag gegebene Studie hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie in diesen Fahrzeugen künftig auf Wasserstoff-Antriebe gesetzt werden kann, wo das überhaupt sinnvoll und machbar ist und wo nicht. Heute wird Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun vorstellen, wo das Land in den kommenden Jahren aktiv werden will, um den Nutzfahrzeug-Standort Rheinland-Pfalz zu stärken. Dem Ministerium zufolge sind im Land bei Nutzfahrzeugherstellern, Zulieferbetrieben oder in dem Sektor aktiven Forschungseinrichtungen rund 60 000 Menschen beschäftigt.