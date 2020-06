"Ko-Ko-Komische Zeit"

Mainzer produziert Corona-Mutmachlied für Schüler

05.06.2020, 09:20 Uhr | dpa

Dieses Lied soll Kindern Mut in der Corona-Krise machen: Der Mainzer Musiker Oliver Mager hat ein Lied speziell für Grundschüler komponiert.

Der Mainzer Musiker Oliver Mager hat in der Corona-Krise für die Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt einen Song speziell für Grundschüler komponiert. Mitgewirkt hat daran auch der Bassist Markus Vieweg, der sonst unter anderem mit dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel auftritt.



Der Song heißt "Ko-Ko-Komische Zeit mit dem Corona" (kostenloser MP3-Download und Text finden Sie hier). Wie die Stadt Mainz am Donnerstag mitteilte, soll er Kindern in der Krise vor allem Mut machen und zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben. Zuvor hatte das Online-Magazin "Merkurist" darüber berichtet.

Im Text heißt es unter anderem: "Dass ich mal Lust auf Schule habe und mich darauf freu’, ist wirklich ungewöhnlich, total verrückt und neu. Noch lieber bin draußen mit den Freunden unterwegs, die lange Quarantäne geht mir langsam auf den Keks."



Nach Angaben der Stadt können beispielsweise Grundschulen, die bereits wieder im Präsenzunterricht sind, das Lied denjenigen Schülern vorspielen oder dazu tanzen, die nach Wochen in die Klassenräume zurückkehren.