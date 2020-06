Mainz

Corona-Krise trifft auch Kleiderkammern in Rheinland-Pfalz

Teils sind die Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen, teils gibt es eine Wiedereröffnung mit Abstand: Die Corona-Pandemie hinterlässt bei Kleiderkammern in Rheinland-Pfalz ihre Spuren. Dazu gehören neben verschärften Hygieneregeln auch Probleme auf dem Weltmarkt für Gebrauchtkleidung.

Seit Anfang Mai ist in Daun die Kleiderbörse des Caritasverbandes Westeifel wieder geöffnet. Von Normalbetrieb könne aber keine Rede sein, sagte Fachbereichsleiter Andreas Rötering. "Normalerweise war im Laden richtig Trubel und im Moment müssen wir den Einlass beschränken, damit der Abstand eingehalten werden kann." Außerdem gebe es für die Kunden in der Kleiderbörse ein Zeitlimit.

Auch aus Sicht der ehrenamtlichen Helferinnen hinter der Verkaufstheke hat sich durch die Pandemie einiges geändert. "Wir kriegen mehr Kleidung gespendet, als wir verkaufen können oder wollen." Denn normalerweise gehe Secondhand-Ware, die nicht an die Kunden in Daun gegeben werden könne, weiter an Sammelbetriebe.

Das Problem: "Der Weltmarkt für Gebrauchtkleider ist total zusammengebrochen", sagt Rötering. Sichtbar werde das beispielsweise, wenn die Spenden aus einem Altkleidercontainer nicht mehr abgeholt würden. Die Sammellager seien voll, weil die Grenzen nach Osteuropa aufgrund der Pandemie für Lkw geschlossen worden waren.

Thomas Ahlmann vom Dachverband Fairwertung bestätigte mit Blick auf die Altkleiderverwertung: "Die Corona-Krise hat die Branche in einer sowieso schwierigen Phase getroffen." In Deutschland würden jedes Jahr über eine Million Tonnen Textilien aussortiert. Das sei deutlich mehr als über kommerzielle Secondhand-Läden oder über Sozialprojekte weitergegeben werden könne. Was zu viel sei, gehe an Sortierbetriebe. "Circa 50 bis 60 Prozent der Kleidung sind noch tragfähig und diese Sachen werden auf dem weltweiten Markt für Secondhand verkauft."

Der weltweite Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie habe dem Einzelhandel zugesetzt. Im Falle von Altkleidern sei zunächst in Osteuropa nichts mehr abgenommen worden, später auch nicht mehr in Afrika. "Das sind die Hauptabsatzmärkte für Secondhand aus Deutschland." Die Sortierbetriebe würden von diesen nun keine Bestellungen mehr erhalten. Gleichzeitig werde weiterhin Kleidung abgegeben etwa über Container abgegeben. Dadurch seien die Sortierbetriebe gezwungen, Lagerflächen zu mieten und das bedeute Zusatzkosten, erläuterte Ahlmann.

Auch die Lager der Kleiderbörse des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Neustadt an der Weinstraße sind voll. Weil die Menschen anscheinend die Corona-Zeit nutzten, um ihre Kleiderschränke auszusortieren, sagte der Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes Neustadt Tassilo Willrich. "Und weil wir keine Ausgabetermine hatten." Denn um die ehrenamtliche Mitarbeiter vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen, sei die Kleiderbörse geschlossen worden.

Die Wiedereröffnung sei für Mitte Juni geplant, dann dürften die Kunden aber nicht mehr selbst den Laden betreten. Vielmehr würden sie den Helfern sagen, welche Kleidung sie suchten und bekämen dann eine Auswahl vorgelegt. "Anders müssten wir hier alles immer desinfizieren und das ist nicht leistbar."

Während die Kleiderbörse in Daun wieder Kunden empfängt und in Neustadt die Wiedereröffnung vorbereitet wird, bleibt die Kleiderkammer der Pfarrer-Landvogt-Hilfe (PLH) in Mainz vorerst geschlossen. Die Räumlichkeiten seien für den Betrieb mit Corona-Maßnahmen nicht geeignet, sagte PLH-Sprecher Klaus Merten. Die Kammer sei beispielsweise nur über eine Kellertreppe erreichbar, bei der unmöglich der Abstand eingehalten werden könne. Außerdem seien die ehrenamtlichen Helfer alle schon älter, daher habe der Vorstand sie gebeten, daheim zu bleiben.

Für Notfälle gibt es wie auch schon wie vor der Pandemie eine andere Lösung. Wenn jemand in die Teestube der PLH komme, der offensichtlich beispielsweise neue Schuhe oder eine Jacke brauche, werde für ihn etwas rausgesucht. Wenn die Betroffenen kurze Zeit später mit frischer Kleidung vor einem stünden, seien diese wie ausgewechselt, sagte Merten. "Da ist mir bewusst geworden, wie wichtig Hygiene für die Würde es Menschen ist."