Mainz

Quarantäne für Flüchtlingsunterkunft wird aufgehoben

09.06.2020, 19:24 Uhr | dpa

Die Quarantäne für die Mainzer Flüchtlingsunterkunft wird nach rund drei Wochen an diesem Mittwoch aufgehoben. Zudem ziehen die nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 wieder Genesenen zurück in das Gebäude, wie das Gesundheitsamt Mainz-Bingen am Dienstag mitteilte. Dann leben wieder 73 Menschen in dem Haus.

Von ursprünglich 137 Bewohnern hätten 39 noch nicht positiv auf einen Test reagiert. Darunter seien auch Menschen, die eng mit Infizierten zusammengewohnt hätten, sagte Sprecher Bardo Faust. Die Fachleute waren davon ausgegangen, dass sich alle Bewohner infizieren würden.

"Um nun den Personen, die bereits vor mehr als 14 Tagen positiv auf das Virus getestet wurden, endlich wieder Bewegungsfreiheit zu geben, sind nun mehrere Umzüge vorgesehen", heißt es in der Mitteilung der Stadt. In einer Ausweichunterkunft bleiben die erst kürzlich positiv Getesteten (25) in Quarantäne. In einer anderen sind die 39 untergebracht, die noch nicht positiv getestet sind, aber aufgrund ihrer Nähe zu Corona-Fällen in Quarantäne sein müssen.