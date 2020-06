Mainz

Nur eine neue bestätigte Corona-Infektion in Rheinland-Pfalz

14.06.2020, 11:43 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Fälle von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag nur um eine Neuinfektion gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie stieg die Zahl auf 6832 Fälle (Stand 10.20 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Mainz mitteilte. Mit oder an Covid-19 gestorben sind 231 Menschen. Seit Dienstag ist damit kein neuer Todesfall hinzu gekommen. Aktuell sind 159 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert. Insgesamt 6442 Menschen gelten als genesen.