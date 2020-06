Mainz

Lewentz stellt Polizei-Ermittlungen zu Kindesmissbrauch vor

16.06.2020, 03:21 Uhr | dpa

Seit dem Bekanntwerden des schweren Missbrauchs von Kindern in Münster wird in Deutschland über härtere Strafen, die Ermittlungsarbeit der Polizei und Präventionsstrategien diskutiert. Die Innenministerkonferenz befasst sich Mitte der Woche auch mit dem Thema. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Präsident des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz, informieren bereits heute über die Ermittlungsarbeit der Polizei auf diesem Feld.

Der Landesvorsitzende des Kinderschutzbunds, Christian Zainhofer, hält die Prävention für ganz entscheidend. Mit der Debatte um höhere Strafen drücke sich die Politik vor dem, was sie eigentlich machen sollte, nämlich in Prävention investieren, sagte Zainhofer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bei Kindesmissbrauch seien bereits hohe Haftstrafen möglich, noch höhere Strafen schreckten die Täter nicht ab. Durchaus sinnvoll sei es allerdings, die Verbreitung von Kinderpornografie von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochzustufen und damit mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe zu ahnden.

Neben der Prävention sei es wichtig, die Kinderrechte in der Verfassung zu verankern, um den Jungen und Mädchen eine Beteiligung zu ermöglichen, betonte Zainhofer. Auch das könne beim Kampf gegen Kindermissbrauch helfen. "In Rheinland-Pfalz läuft die Unterstützung der Prävention im Vergleich zu anderen Bundesländern allerdings deutlich besser."

Wie viele Fälle von Missbrauch es im Bundesland gebe, sei wegen des "riesigen Dunkelfelds" schwer zu sagen, betonte Zainhofer. Ob es während des Corona-Lockdowns eine Zunahme gegeben habe, werde erst in einem halben bis einem dreiviertel Jahr seriös abzuschätzen sein. Die Anzeigen hätten in den letzten Jahre zugenommen, die Menschen seien für das Thema aber auch sensibler geworden und dies sei ein wesentlicher Grund. Mit landesweiten Projekten für Lehrer und Schüler trage der Kinderschutzbund dazu bei.