Mainz

Rheinland-Pfalz stellt System von Sprachkursen neu auf

17.06.2020, 01:39 Uhr | dpa

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium stellt heute ein neues Konzept von Sprachkursen für Zuwanderer und Geflüchtete vor. Die Kurse des Landes ergänzen die Angebote des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Diese sind nach Angaben des Ministeriums in Mainz nicht in ausreichender Zahl verfügbar und in ihrem Teilnehmerkreis eingeschränkt. Die Kurse des Landes stehen auch Menschen ohne eine sogenannte gute Bleibeperspektive offen.

Das neue System der Sprachkurse des Landes sieht einen erweiterten Kursumfang vor. Auch sollen neben Sprachkenntnissen weitere Inhalte vermittelt werden, etwa Informationen zum Arbeitsmarkt und ein Austausch über gesellschaftliche Werte.