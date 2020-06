Mainz

Konjunkturklima verschlechtert: Hoffnung bei Personallage

17.06.2020, 14:59 Uhr | dpa

Das Konjunkturklima hat sich in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Krise laut einer Umfrage deutlich verschlechtert - zugleich kann die Personalpolitik von Unternehmen Hoffnungen wecken. Wie die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte, fiel der sogenannte IHK-Konjunkturklimaindikator als zusammenfassender Wert der jetzigen und künftig erwarteten Geschäftslage seit der vorherigen Umfrage Ende 2019/Anfang 2020 von 113 auf 77 Punkte. Das entsprach etwa dem Niveau der Finanz- und Wirtschaftskrise Anfang 2009. Die Firmen wurden jedoch nun vom 25. Mai bis 5. Juni und somit überwiegend noch vor der Vereinbarung des Konjunkturpakets der Bundesregierung erneut befragt.

Die aktuelle Geschäftslage bewerteten 63 Prozent von 848 teilnehmenden Unternehmen mit insgesamt rund 188 000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz als gut oder gleichbleibend. 37 Prozent meldeten eine schlechtere Geschäftssituation.

Hoffnungsvoll stimmen laut der IHK-Arbeitsgemeinschaft die Beschäftigungspläne der Unternehmen: 74 Prozent gaben an, "dass sie die Anzahl der Beschäftigten in den kommenden zwölf Monaten nicht verringern wollen. Hier stellt das Kurzarbeitergeld eine wirksame Unterstützungsmöglichkeit für die Unternehmen dar."

Bei den Konjunkturrisiken betrachteten 78 Prozent der Firmen die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie als größtes Risiko für ihre wirtschaftliche Zukunft. 60 Prozent zeigten sich beim Inlandsabsatz besorgt. Der Anteil von Unternehmen mit Befürchtungen wegen Fachkräftemangels sank dagegen seit der vorherigen Umfrage am Jahreswechsel deutlich um 31 Punkte auf 25 Prozent.