Mainz

Schülervertretung will Landesverfassung "neuen Glanz" geben

19.06.2020, 14:10 Uhr | dpa

Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV) hat den Landtag in einem offenen Brief aufgefordert, den Begriff der "Rasse" aus der Landesverfassung zu entfernen. "Menschen in Rassen zu unterteilen, entspricht nicht dem Bild einer Gesellschaft, die vom Miteinander und von Solidarität geprägt ist", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Offenen Brief an alle Abgeordneten.

Die LSV rief auch dazu auf, die Debatte über eine Verfassungsänderung zu erweitern. So sollte auch Artikel 33 geändert werden, der die Schule unter anderem dazu verpflichtet, die Jugend zur "Gottesfurcht und Nächstenliebe", und zur "Liebe zu Volk und Heimat" zu erziehen. Auch die Festlegung aller Schulen in Rheinland-Pfalz als christliche Gemeinschaftsschulen sei der Lebenswirklichkeit der meisten Schülerinnen und Schüler fern. Weiter sprach sich die LSV dafür aus, das Wahlalter zu senken. Der Offene Brief schließt mit dem Appell: "Nehmen Sie die Streichung des Begriffs "Rasse" nun als Anlass, um der Landesverfassung den neuen Glanz zu verleihen, den sie verdient."