Mainz

Mainz 05 will Matchball verwandeln und Klasse halten

19.06.2020, 14:15 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im letzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellen-Vorletzten Werder Bremen den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. "Das ist ein Matchball für uns. Wenn wir den verwandeln, dann bleiben wir drin", sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Freitag in einer Online-Presskonferenz. Werder ist derzeit Tabellen-17. und braucht einen Sieg, wenn der Klassenerhalt ohne Relegation möglich bleiben soll.

Nach dem Husarenstück vom Mittwoch mit dem 2:0 in Dortmund zählen für Trainer Achim Beierlorzer nur die 90 Minuten gegen Bremen. "Darauf liegt der Fokus. Wir wollen mit der gleichen Leidenschaft und Laufbereitschaft sowie Energie ins Spiel gehen und gewinnen", erklärte der 52-Jährige, der vom 5:0-Sieg im Dezember 2019 keine Bilder zeigen wird. Der 05-Coach ließ offen, ob er nach der Kraftanstrengung vom Mittwoch Wechsel in der Startelf vornehmen will. "Wir werden die Richtigen finden. Alle sind mental stark."