Bremen droht in Mainz Abstieg - Wolfsburg auf Schalke

20.06.2020, 02:51 Uhr | dpa

Bremens Trainer Florian Kohfeldt an der Seitenlinie. Foto: Friedemann Vogel/EPA/Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Werder Bremen droht im Falle einer Niederlage beim FSV Mainz 05 schon heute der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Sollte der Tabellenvorletzte am 33. Spieltag verlieren und der Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf gleichzeitig gegen den FC Augsburg gewinnen, wäre der zweite Abstieg der Clubgeschichte nach 1980 bereits vor dem letzten Spieltag perfekt.

Bei einem Sieg in diesem Schlüsselspiel könnte Werder am Ende der Saison sogar noch auf Platz 15 springen, auch diese Konstellation ist noch möglich. Anpfiff in Mainz ist um 15.30 Uhr.

Der VfL Wolfsburg kämpft als Tabellensechster zeitgleich beim formschwachen FC Schalke 04 um den Einzug in die Europa League. Das Spiel ist für die "Wölfe" besonders wichtig, weil es am letzten Spieltag gegen den deutschen Meister FC Bayern München geht.