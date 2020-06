Mainz

Ministerin stellt weitere Lockerungen für Pflegeheime vor

26.06.2020, 00:53 Uhr | dpa

Angesichts der nach wie vor wenigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz stehen weitere Lockerungen für Alten- und Pflegeheime im Land an. Eine neue Verordnung für diese Einrichtungen oder auch Unterkünfte für Menschen mit Behinderungen wird Gesundheitsministerin (SPD) heute in Mainz vorstellen.

Die Verordnung enthält etwa Regelungen zu Ausgängen von Bewohnern, zu Besuchen in Heimen oder zum Umgang bei der Aufnahme neuer sowie der Wiederaufnahme älterer Bewohner etwa nach Klinikaufenthalten. In einer früheren Phase der Corona-Pandemie war die Bewegungsfreiheit für Bewohner deutlich eingeschränkt worden, auch Besuche waren für einen längeren Zeitraum nicht möglich. Diese Beschränkungen wurden bereits an mehreren Stellen wieder abgeschwächt.