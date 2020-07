Mainz

Zehntausende suchen Rat bei Verbraucherschützern

02.07.2020, 02:37 Uhr | dpa

Ärger mit Reiseveranstaltern, Fragen zu Fleisch aus besserer Tierhaltung oder unzulängliche Bauanträge - das sind nur drei Themen, die den Verbraucherschützern in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr viel Arbeit beschert haben. 2019 suchten insgesamt 94 000 Menschen Rat, wie eine Sprecherin in Mainz mitteilte. Das sei in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Viele Menschen hatten sich demnach etwa nach der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook nach ihren Rechten erkundigt. Heute stellen die Verbraucherschützer ihren Jahresbericht 2019 vor.