Mainz

Erstes Treffen der Enquete-Kommission zu Corona-Maßnahmen

03.07.2020, 06:37 Uhr | dpa

Noch läuft die Pandemie, doch die Aufarbeitung in Rheinland-Pfalz beginnt schon jetzt: An heutigen Freitag trifft sich die mit den Stimmen der oppositionellen CDU und der Ampel-Koalition eingesetzte Enquete-Kommission zu den Maßnahmen gegen das neue Coronavirus zum ersten Mal - in der Steinhalle des Landesmuseums in Mainz, wo sonst das Landtagsplenum tagt. Los geht es mit der Wahl des oder der Vorsitzenden und eines Stellvertreters. Anschließend werden sich alle Fraktionen äußern und es werden die sachverständigen Mitglieder vorgestellt. Grob gesagt geht es um bisherige Erfahrungen mit der Pandemie und die Vorbereitung auf eine mögliche zweite Infektionswelle. Die AfD-Fraktion sieht das Gremium kritisch.