Mainz

Sommerferien nach Corona-Schuljahr gestartet

03.07.2020, 13:53 Uhr | dpa

Ein wegen der Corona-Krise ungewöhnliches Schuljahr ist beendet. In Rheinland-Pfalz haben für rund 406 900 Schüler allgemeinbildender Schulen am Freitag die Sommerferien begonnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appellierte in einer Videobotschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter, trotz aller Ferienfreude weiterhin beispielsweise auf Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu achten. "Denn das Virus ist nicht weg, sondern wir müssen einfach mit ihm leben."

Nach den Sommerferien ab Mitte August soll in den Schulen wieder der Regelbetrieb herrschen - mit einem neuen Hygieneplan. Dieser sieht unter anderem für den Unterricht in den Klassenräumen keine Abstandsregel mehr vor. Während der Sommerferien will das Bildungsministerium beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und ob dies die Rückkehr zum Regelbetrieb auch zulässt.