Mainz

22 Menschen werden der italienischen Mafia zugerechnet

06.07.2020, 18:15 Uhr | dpa

22 Menschen in Rheinland-Pfalz gehören nach Darstellung des Innenministeriums zur italienischen Mafia. "Alle besitzen die italienische Staatsangehörigkeit", heißt es in der Antwort von Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert. Gegen einige von ihnen werde ermittelt: Wegen einer Körperverletzung, einem Betrugsdelikt sowie wegen zwei Verkehrsstraftaten. Die 22 Italiener sind in den Städten Mainz, Worms, Ludwigshafen und Koblenz gemeldet sowie in den Kreisen Mayen-Koblenz, Donnersberg, Rhein-Pfalz, Mainz-Bingen, Kaiserslautern und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Keiner sitze in Haft, sei untergetaucht oder besitze einen Waffenschein.