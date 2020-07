Mainz

Corona-Infektionen: Etwas stärkere Zunahme in dieser Woche

17.07.2020, 13:00 Uhr | dpa

Das Coronavirus hat sich in dieser Woche in Rheinland-Pfalz wieder etwas stärker verbreitet. Bis Freitag registrierten die Gesundheitsämter 7278 bestätigte Fälle (Stand 10.30 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das sind 19 mehr als am Vortag und 2,1 Prozent mehr als am Freitag vergangener Woche. Zuletzt gab es im Mai eine derart hohe wöchentliche Steigerung.

Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb bei 238. Aktuell sind 259 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Etwas erhöht sind die Neuinfektionen in der Pfalz und an der Mosel. In der Stadt Kaiserslautern traten in den vergangenen sieben Tagen 19 neue Fälle pro 100 000 Einwohner auf, im Kreis Südwestpfalz waren es 14. Das Gesundheitsamt des Kreises Bitburg-Prüm registrierte 16 Fälle auf 100 000 Einwohner in der zurückliegenden Woche, in Trier waren es 13 und im Kreis Trier-Saarburg 12 Fälle. In 11 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Landesweit sind mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 6781 oder 93,2 Prozent der bestätigten Infizierten.