Mainz

FDP-Vorstand schlägt Schmitt als Spitzenkandidatin vor

19.08.2020, 20:24 Uhr | dpa

Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt soll die rheinland-pfälzische FDP als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 14. März führen. Das hat der Landesvorstand der Partei nach eigenen Angaben in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Auf Platz zwei soll Justizminister Herbert Mertin stehen. Wirtschaftsminister Volker Wissing soll Spitzenkandidat der Landespartei für die Bundestagswahl im nächsten Jahr werden. Über die Personalfragen sollen die Landesvertreterversammlungen am 7. November entscheiden, wie die FDP am Mittwochabend mitteilte.

Wissing soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Parteichef Christian Lindner hatte am Montag bekanntgegeben, dass er ihn schon auf einem Parteitag im September vorschlagen und damit rund ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 mit einer neuen Mannschaft antreten will. Wissing kündigte an, noch bis zum Ende der Legislaturperiode Minister in Mainz bleiben zu wollen. Er ist in der Ampel-Koalition auch stellvertretender Ministerpräsident.