Mainz

Baldauf kritisiert zweiten Corona-Nachtragshaushalt

24.08.2020, 15:17 Uhr | dpa

Die CDU-Landtagsfraktion will dem zweiten Nachtragshaushalt der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung in der Corona-Krise nicht ohne weiteres zustimmen. "Beim ersten Nachtragshaushalt Ende März haben wir der Regierung in der damaligen besonderen Situation einen Vertrauensvorschuss gegeben. Das wird sich nicht wiederholen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

"Denn in den vergangenen Monaten haben wir feststellen müssen, dass der Mitteleinsatz nicht zielgenau war", kritisierte Baldauf. "Wir wissen bis heute nicht im Einzelnen, wie viel Geld für welche Zwecke genau ausgegeben wurde. Das Vertrauen ist erschüttert." Seine Fraktion lege deshalb Wert auf eine detaillierte Beratung in den Fachausschüssen, damit das Parlament nachjustieren könne.

Rheinland-Pfalz nimmt im Corona-Jahr 2020 so hohe Kredite auf wie nie zuvor in seiner Geschichte. Der zweite Nachtragshaushalt sieht eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vor. Von den neuen Krediten über 3,453 Milliarden Euro entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, mehr als 2 Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise. Die Mittel für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Folgen werden in einem Sondervermögen angelegt, das bis Ende 2022 befristet ist.

Baldauf kritisierte: "Mit dem Sondervermögen geht die Landesregierung an haushalterischen Transparenzregeln vorbei und entzieht dem Landtag die komplette Mitwirkung." Dabei könnten viele der Positionen auch im normalen Haushalt untergebracht werden. "So aber haben wir keine Chance zur Kontrolle." Eine bloße Berichtspflicht reiche aber nicht aus. "Das halte ich auch für verfassungsrechtlich problematisch."

Fraglich sei zudem, ob die Landesregierung mit ihrem zweiten Nachtragshaushalt die richtigen Schwerpunkte setze. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass alle Pflegekräfte einen Bonus brauchen", betonte Baldauf.

Die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen SPD und FDP, Alexander Schweitzer und Cornelia Willius-Senzer, betonten dagegen am Montag in Mainz, der neue Nachtragshaushalt helfe insbesondere den Kommunen. Unternehmer erhielten zugleich die Chance, auch in Zukunft investieren zu können, sagte Willius-Senzer. Schweitzer nannte die Schule und Digitale Angebote der Hochschulen als weitere Schwerpunkte. Der Fraktionschef der Grünen, Bernhard Braun, lobte, rund 200 Millionen Euro der eine Milliarde Euro aus dem Sondervermögen seien für den Klimaschutz relevant.