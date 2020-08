Mainz

Mainz lässt Chancen liegen: Nächster Test bei Eintracht

30.08.2020, 15:29 Uhr | dpa

Zweimal 1:2 verloren, aber wichtige Erkenntnisse gewonnen: Zwei Wochen vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den TSV Havelse und drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt bei RB Leipzig kassierten die Rheinhessen am Samstag im Doppeltest bei der TSG 1899 Hoffenheim zwei Niederlagen. Vor allem das Auslassen der Torchancen ärgerte Achim Beierlorzer. "Das zweite Spiel dürfen wir nie im Leben verlieren", sagte der Trainer am Sonntag. "Das ist natürlich ein Kritikpunkt. Wir müssen viel mehr nach vorne denken."

Im ersten Spiel in Zuzenhausen traf Jean-Philippe Mateta für die Mainzer in der 51. Minute, ehe Stefan Posch (54.) und Robert Skov (64.) die Partie zugunsten der TSG drehten. In der zweiten Partie ging Hoffenheim durch Neuzugang Joao Klauss (10.) in Führung, die Levin Öztunali (22.) ausglich. Kurz vor dem Ende sorgte Ihlas Bebou (86.) für den Sieg der Gastgeber.

Beierlorzer lobte aber "die Art und Weise, wie die Mannschaft nach hinten verteidigt. Was mit richtig gut gefällt, sind unsere jungen Spieler, wie sie in die Mannschaft drängen und den Etablierten Druck machen".

Auf gleich elf Spieler, die zu ihren Nationalmannschaften reisen, muss der Chefcoach in der kommenden Woche verzichten. "Die Verbände haben uns hundertprozentig zugesichert, dass sie alles dafür tun, um unsere Spieler zu schützen. Sich dagegen zu stellen ist auch kein kooperatives Miteinander. Wir haben nicht die ganz große Gefahr gesehen", sagte der 52-Jährige mit Blick auf die Infektionsgefahr in Corona-Zeiten. Beim nächsten Härtetest für die 05er am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt fehlen von daher einige etablierte Kräfte.

Kapitän der Mainzer bleibt Danny Latza. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wurde von Beierlorzer benannt. In den Mannschaftsrat wählten die Spieler Robin Zentner, Adam Szalai, Moussa Niakhaté, Jeremiah St. Juste, Daniel Brosinski und Leandro Barreiro.