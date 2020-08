Mainz

Höheres Bußgeld bei Verstößen gegen Corona-Regeln

31.08.2020, 16:56 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz wird bei Missachtung von Corona-Regeln ein höheres Bußgeld fällig. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss nun 50 Euro bezahlen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. Verstöße gegen die Quarantänepflicht können 1000 Euro kosten. Wer einen Club oder eine Diskothek öffnet oder ein Volksfest organisiert, muss mit bis zu 5000 Euro rechnen.

Alle Bundesländer mit Ausnahme Sachsen-Anhalts hatten sich in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vergangene Woche für eine einheitliche Untergrenze bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel ausgesprochen. Diese beträgt 50 Euro; in Rheinland-Pfalz waren vorher nur zehn Euro fällig.