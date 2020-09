Mainz

Mit Hightech-Rucksack zum Patienten

02.09.2020, 14:53 Uhr | dpa

Mit moderner mobiler Technik soll in Rheinland-Pfalz die hausärztliche Versorgung auf dem Land verbessert werden. Herzstück des Pilotprojekts, zu dem Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch den offiziellen Startschuss gab, sind speziell geschulte, sogenannte Telemedizin-Assistenten, die zu den Patienten nach Hause fahren, wichtige Gesundheitsdaten erfassen und diese an die Hausärzte weiterleiten sollen. Die Ärzte können sich anschließend über Video mit ihren Patienten unterhalten. Das nötige technische Equipment vom Tablet bis zum Mini-EKG-Messgerät wird in einem Rucksack gebracht.

Das Projekt wird unterstützt vom Hausärzteverband, der Kassenärztlichen Vereinigung, allen gesetzlichen Krankenkassen mit Versicherten in Rheinland-Pfalz, der Landesärztekammer, der Arbeitsgemeinschaft der Patientenorganisationen sowie dem Zentrum für Telemedizin (ZTM) Bad Kissingen.