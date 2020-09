Mainz

Ministerin über Corona-Testangebote in Rheinland-Pfalz

03.09.2020, 03:00 Uhr | dpa

Insgesamt knapp 27 900 Corona-Tests sind an den vier Teststationen für Reiserückkehrer in Rheinland-Pfalz am Flughafen Hahn sowie in den Grenzregionen zu Luxemburg, Frankreich und Belgien im August durchgeführt worden. Dabei gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 146 positive Befunde. Bei 113 davon handelte es sich um Tests von Einreisenden aus vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Risikogebieten.

Die vier Stationen für Reiserückkehrer waren Anfang August als Ergänzung zu bestehenden Testeinrichtungen eingerichtet worden. Am heutigen Donnerstag wollen die Kassenärztliche Vereinigung im Land sowie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz darüber informieren, welche Testangebote es grundsätzlich im Land gibt.