Mainz

Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr nur im Internet

07.09.2020, 17:09 Uhr | dpa

Der Tag des offenen Denkmals findet im Corona-Jahr 2020 nur digital statt. Statt der Vor-Ort-Besuche von 420 Orten im vergangenen Jahr macht die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) am kommenden Sonntag auf mehr als 50 Angebote im Internet aufmerksam. Dazu gehört etwa ein interaktiver Rundgang durch die Prämonstratenserabtei Rommersdorf bei Neuwied.

Bereits Anfang Mai sei bundesweit beschlossen worden, den Tag wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden zu lassen, erklärte der Staatssekretär im Kulturministerium, Denis Alt (SPD), am Montag in Mainz. Hintergrund sei auch die Überlegung gewesen, dass die Entwicklung von besonderen Hygiene- und Abstandskonzepten für private Eigentümer von Denkmälern kaum zumutbar sei. "Es ist trotzdem ein Tag, um interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Denkmälern zu konfrontieren." Er hoffe, dass der Tag im kommenden Jahr wieder analog begangen werden könne, sagte Alt.

Die GDKE begeht am Tag des offenen Denkmals seit 2018 parallel den Denkmaltag Rheinland-Pfalz, an dem sie über ihre Arbeit informiert. Dazu legten die Denkmalschützer in diesem Jahr die Broschüre "Vielfalt des Mittelalters" vor - passend zur am Mittwoch beginnenden Landesausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht".