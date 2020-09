Mainz

69 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

08.09.2020, 15:31 Uhr | dpa

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 69 auf 9472 gestiegen. Dies ist die stärkste Zunahme binnen 24 Stunden seit zehn Tagen. Aktuell sind 928 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mitteilte (Stand 10.15 Uhr). Am Montag waren es 905. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 245.

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit im Kreis Ahrweiler. Dort zählte das Gesundheitsamt 25 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Städte Mainz und Ludwigshafen mit jeweils 19 Fällen. Der Kreis Kusel und die Stadt Neustadt an der Weinstraße waren am Dienstag die einzigen Kommunen ohne Neuinfektion in der zurückliegenden Woche.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8299 Fälle oder 87,6 Prozent.