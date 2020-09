Mainz

CDU verschiebt Vorstandswahl auf nächstes Jahr

09.09.2020, 10:32 Uhr | dpa

Die CDU Rheinland-Pfalz verschiebt die Wahl ihres Landesvorstands auf das nächste Jahr. Die Partei macht damit nach Angaben von Generalsekretär Gerd Schreiner von einer gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch, wonach die Amtszeit von Vorständen aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende 2021 verlängert werden kann. Dies habe der Parteivorstand beschlossen, sagte Schreiner am Dienstagabend in Mainz.

Damit bleibt die Landesvorsitzende Julia Klöckner voraussichtlich bis nach der Landtagswahl am 14. März 2021 im Amt. Sie wurde zuletzt im Oktober 2018 auf einem Parteitag in Lahnstein für zwei Jahre als Vorsitzende wiedergewählt, mit 80,8 Prozent der Delegiertenstimmen.

Die aktuelle Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz begrenzt die Teilnehmerzahl von Versammlungen auf 150. Ausnahmen sind zulässig bei Versammlungen, die "der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen" dienen. Dies treffe aber nicht auf eine Vorstandswahl zu, sagte Schreiner.

Der CDU-Parteitag zur Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl soll am 10. Oktober in Ludwigshafen mit etwa 300 Delegierten stattfinden. Die SPD Rheinland-Pfalz will am 31. Oktober ihren Landesvorstand neu wählen, in Idar-Oberstein. Die Landesliste der SPD soll am 28. November in Trier aufgestellt werden.