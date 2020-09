Mainz

Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz

11.09.2020, 09:05 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung in Rheinland-Pfalz zum Warnstreik aufgerufen. Zusteller in Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) legten am Freitagmorgen ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch Zusteller sowie Beschäftigte im Paketzentrum Saulheim waren dazu aufgerufen.

Verdi fordert für die bundesweit rund 140 000 Tarifbeschäftigten 5,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Zudem sollen Auszubildende und Dual-Studierende eine monatliche Erhöhung um 90 Euro bekommen. Die Gewerkschaft hatte bei den bisherigen Verhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die Post nur Einkommensverbesserungen um 1,5 Prozent anbieten wolle. Das Unternehmen will bei der nächsten Verhandlungsrunde am 21. und 22. September ein Angebot vorlegen.