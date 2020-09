Mainz

Beförderungspraxis in Umweltministerium beschäftigt Landtag

14.09.2020, 16:39 Uhr | dpa

Nach einer Entscheidung der obersten Verwaltungsrichter in Rheinland-Pfalz zur Beförderungspraxis im Umweltministerium wird sich der Landtag mit dem Thema befassen. Die oppositionelle CDU-Fraktion beantragte eine Aktuelle Stunde, die das Plenum am Mittwoch beschäftigen wird. Dies teilte die Landtagsverwaltung am Montag mit.

Das Oberverwaltungsgericht hatte in einer am Montag bekannt gewordenen Entscheidung von Ende August die Beförderungspraxis in dem von der Grünen-Politikerin Ulrike Höfken geführten Ministerium als rechtswidrig bezeichnet und von einem "von Willkür geprägten System" gesprochen. Die Richter gaben der Beschwerde einer Beamtin statt, die nicht befördert worden war (Az.: 2 B 10849/20).

Die "Rhein-Zeitung" hatte am Montag mit der Überschrift "Höfkens Günstlingswirtschaft" über die Entscheidung berichtet. Vom Umweltministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, Klarheit zu schaffen.