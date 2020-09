Mainz

Thüringer HC nach klarem Auswärtssieg in Mainz auf Rang zwei

20.09.2020, 17:54 Uhr | dpa

Der Thüringer HC hat die ersten drei Auswärtsaufgaben der neuen Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen ungeschlagen überstanden und rangiert vorübergehend auf Platz zwei. Am Sonntag feierte das Team von Trainer Herbert Müller beim 1. FSV Mainz 05 einen deutlichen 36:22 (18:11)-Erfolg. Beim zweiten Saisonsieg waren Emma Ekenman-Fernis (10/3) und Beate Scheffknecht (7) die erfolgreichsten Werferinnen der Thüringerinnen. Am kommenden Samstag gibt der THC in der umgebauten Salza-Halle sein Heimdebüt gegen HL Buchholz 08-Rosengarten.

Der THC übernahm von Beginn an die Initiative und gestattete Mainz im Spielverlauf nicht eine Führung. Ab dem 6:5 (9.) bauten die Gäste ihre Führung kontinuierlich aus. Beim 18:11 zur Pause war die Entscheidung zugunsten des THC bereits gefallen, zumal das Müller-Team nach dem Wechsel konzentriert weitermachte und schließlich auch zu dem in dieser Höhe verdienten Erfolg kam.