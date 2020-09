Mainz

Landesregierung stellt Konzept für KI vor

22.09.2020, 01:10 Uhr | dpa

Im Anschluss an eine Sitzung des Digitalisierungskonzepts stellt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an diesem Dienstag (14.00 Uhr) ein Landesprogramm zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz vor. Rheinland-Pfalz sei das "Mutterland" dieser Schlüsseltechnologie, erklärte Dreyer. Die "KI Agenda für Rheinland-Pfalz" will die Regierungschefin zusammen mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) vorstellen. An der Präsentation nehmen auch Katharina Zweig vom Fachbereich Informatik der TU Kaiserslautern und Andreas Dengel vom Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) teil.

Bereits vor einem Jahr hatte Dreyer angekündigt, dass lernfähige Systeme eine zentrale Rolle in der Digitalstrategie von Rheinland-Pfalz einnehmen sollen. Künstliche Intelligenz werde die Lebens- und Arbeitswelt verändern, hieß es damals nach Beratungen des Digitalisierungskabinetts, dem ressortübergreifenden Steuerungsgremium der Landesregierung für digitale Projekte. Als konkrete KI-Anwendungen sind etwa in der Justiz kognitive Systeme im Gespräch, die standardisierte Informationen (Metadaten) zu Inhalten gerichtlicher Vorgänge auswerten und über Zuordnungen entscheiden sollen.