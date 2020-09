Mainz

Mainzer Szalai will sich gegen Suspendierung wehren

24.09.2020, 15:48 Uhr | dpa

Ungarns Nationalstürmer Adam Szalai will sich gegen seine Suspendierung beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wehren. "Wir werden standhaft bleiben und durchsetzen, dass Adam nächste Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen darf", sagte Szalais Berater Oliver Fischer am Donnerstag den Zeitungen der VRM-Gruppe.

Szalai war zu Wochenbeginn von FSV-Trainer Achim Beierlorzer aus sportlichen Gründen aussortiert worden. Aus Protest gegen diese Entscheidung hatte die gesamte Mainzer Profimannschaft am Mittwochnachmittag das Training boykottiert und damit für einen Eklat gesorgt.

Der Verein will die Suspendierung jedoch nicht zurücknehmen und hat dem 32 Jahre alten Angreifer, der am Donnerstag erstmals bei der U23 mittrainierte, einen Wechsel empfohlen. Das lehnt Szalai offenbar ab. "Adam wird sich keinen neuen Verein suchen. Er will und wird in Mainz bleiben", kündigte Fischer an.