Mainz

Mainz hofft gegen Bayer auf Erfolgserlebnis

17.10.2020, 02:32 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will mit dem neuen Trainer Jan-Moritz Lichte nach drei Niederlagen im Fußball-Bundesligaspiel am heutigen Samstag gegen Bayer Leverkusen das erste Erfolgserlebnis feiern. Die Werkself kam an den bisherigen drei Spieltagen nur zu drei Unentschieden. Möglich ist, dass der im September suspendierte Stürmer Adam Szalai in den Mainzer Kader zurückkehrt.

Die Suspendierung des 32 Jahre alten Stürmers hatte vor ein paar Wochen für heftige Auseinandersetzungen bei den Rheinhessen gesorgt. Die Spieler streikten, wenige Tage und eine weitere Niederlage später musste Trainer Achim Beierlorzer gehen und wurde von Lichte ersetzt. Anfang Oktober wurde Szalai begnadigt.