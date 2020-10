Mainz

Mainz 05 will gegen Gladbach punkten

24.10.2020, 02:33 Uhr | dpa

Der Bundesliga-Tabellenletzte FSV Mainz 05 will nach vier Niederlagen am heutigen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) die sportliche Krise eindämmen. Allerdings konnten die Mainzer gegen den Champions-League-Starter vom Niederrhein, der am Mittwoch bei Inter Mailand immerhin ein 2:2 erreichte, keines der vergangenen acht Spiele gewinnen.

Für Borussia-Coach Marco Rose ist es ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein, bei dem er von 2010 bis 2012 Co-Trainer und zuvor Profi gewesen ist. Der Mainzer Angreifer Robin Quaison könnte sein 100. Bundesligaspiel feiern und vielleicht erneut gegen Gladbach treffen: In den vergangenen beiden Partien erzielte er jeweils ein Tor.