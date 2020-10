Saarbrücken

Herbstliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

25.10.2020, 14:41 Uhr | dpa

Die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt stark bewölkt. Vor allem in der Südosthälfte kann es am Montag zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf. Es kommt nur noch vereinzelt zu leichten Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis 13 Grad, im höheren Bergland um acht Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt meist niederschlagsfrei bei Tiefsttemperaturen von sieben bis fünf Grad. Am Dienstag kann es dann wieder zu vereinzelten Schauern kommen. Im Bergland sind starke Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei elf bis 14 Grad, in der Hocheifel um acht Grad.