Mainz

Mehr Masken an Schulen und weniger Teilnehmer an Feiern

26.10.2020, 02:07 Uhr | dpa

Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht nach den Herbstferien. Die Corona-Infektionszahlen sind während der zweiwöchigen unterrichtsfreien Zeit stark gestiegen, deswegen treten in den Schulen einige Maßnahmen in Kraft, mit denen die Landesregierung die Pandemie eindämmen will. So wird die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen bei der Corona-Warnstufe Rot auf den Unterricht ausgeweitet. Von dieser Regel wird es laut Landesregierung in Einzelfällen Ausnahmen geben. Warnstufe Rot bedeutet mindestens 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Nach Einschätzung der Landesregierung sind private Familienfeiern und Partys derzeit der größte Treiber der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund begrenzt sie die Teilnehmerzahlen. So werden private Feiern in gemieteten Räumen von diesem Montag an grundsätzlich auf maximal 25 Menschen begrenzt. Bisher waren 75 unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen erlaubt. In den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen wegen der Höhe der Infektionen die Warnstufen Rot gilt, sind bereits nur zehn Menschen aus höchstens zwei Hausständen erlaubt. Die Landeshauptstadt Mainz, die zu den am stärksten betroffenen Kommunen gehört, hat zudem dringend davon abgeraten, überhaupt Feiern zu planen, um Dritte zu schützen.