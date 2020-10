Mainz

Verstärkte Corona-Kontrollen am Wochenende in Mainz

30.10.2020, 11:08 Uhr | dpa

Bevor ab Montag strengere Corona-Regeln gelten, wird die Stadt Mainz am Wochenende intensiv die Einhaltung der aktuellen Maßnahmen kontrollieren. "Unser Wochenendteam wird verstärkt werden", sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. "Wir sind sowieso durchgehend im Einsatz." Auch die Kneipen in der Stadt würden am Wochenende im Blick behalten werden, falls die Menschen das letzte Wochenende nutzen wollten, bevor die Gaststätten vorübergehend schließen müssten.

Auch auf Halloween liege ein besonderes Augenmerk, sagte der Stadtsprecher. Man habe zwar aufgerufen, an Halloween nicht von Tür zu Tür zu gehen oder Streiche zu spielen. "Aber der ein oder andere wird das ignorieren", sagte der Sprecher der Stadt Mainz. "Bei Halloween ist es problematisch, weil es verstärkt privat organisiert wird."

Am Mittwoch hatten die Länderchefs gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen sich demnach bundesweit nur noch Angehörige von höchstens zwei Hausständen treffen, insgesamt maximal zehn Personen. In Mainz durften sich bisher schon maximal 5 Personen oder zwei Hausstände gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten. Gastronomie, Bars, Kneipen, Theater, Kinos oder Opernhäuser müssen ab Montag schließen.