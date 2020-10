Saarbrücken

Menschen zeigen Verständnis für Corona-Maßnahmen

31.10.2020, 11:03 Uhr | dpa

In der Nacht zum Samstag haben sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland überwiegend an die aktuellen Corona-Verordnungen gehalten. Es habe umfangreiche Kontrollen gegeben, die Nacht sei aber ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. In Koblenz, Kaiserslautern und Saarbrücken kam es ebenfalls zu keinen größeren Verstößen, wie die Beamten mitteilten.

In Schifferstadt seien in einer Gaststätte Bußgelder sowohl gegen Gäste als auch gegen den Gaststättenbetreiber ausgesprochen worden, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen. Demnach hielten einige Gäste bei mehrfachen Kontrollen keinen Abstand und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Außer diesem Vorfall sei die Nacht aber ruhig gewesen. "Die Leute reagierten verständnisvoll", sagte ein Polizeisprecher in Trier. Trotz vieler Besucher im Innenstadtbereich sei es zu keinen Problemen gekommen.

Vor dem Inkrafttreten der strengeren Corona-Regeln am Montag hatten Politiker und Behörden an die Bevölkerung appelliert, sich an die aktuellen Maßnahmen zu halten. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte am Freitag angekündigt, die Kontrolldichte der Polizei zu erhöhen. Unter anderem in Mainz und Ludwigshafen hatten die Behörden mehr Präsenz angekündigt.

Am vergangenen Mittwoch hatten die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen sich bundesweit nur noch Angehörige von höchstens zwei Hausständen treffen, insgesamt maximal zehn Menschen. In Mainz durften sich bisher schon maximal fünf Personen oder zwei Hausstände gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten. Gastronomie, Bars, Kneipen, Theater, Kinos oder Opernhäuser müssen ab Montag schließen.