Mainz

472 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

31.10.2020, 15:52 Uhr | dpa

Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz hat sich am Samstag um 472 auf 20 559 erhöht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 12.25 Uhr). Aktuell sind 8134 Menschen in dem Land mit dem Virus infiziert, 12 140 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb unverändert bei 285. Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden 69 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon mussten 35 beatmet werden (Stand 13.30 Uhr).

Alle 36 Kreise und kreisfreie Städte im Land sind weiterhin oberhalb der kritischen Schwelle von 50 Infizierten auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am höchsten ist dieser Wert im Kreis Birkenfeld mit 155,6, danach folgen die Stadt Ludwigshafen mit 137 und der Landkreise Bitburg-Prüm mit 130,2.