Mainz

Vierwöchiger Teil-Lockdown beginnt: Schulen bleiben offen

02.11.2020, 00:34 Uhr | dpa

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben von heute an auch in Rheinland-Pfalz Gaststätten, Hotels, Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Schulen, Kitas und der Groß- und Einzelhandel bleiben dagegen offen. In den Geschäften gelten aber strengere Regeln, nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter darf im Laden sein. Geschlossen sind auch Theater, Museen und Fitnessstudios.

Kontakte mit anderen Menschen in der Öffentlichkeit werden deutlich begrenzt: auf zwei Haushalte und maximal zehn Personen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte an die Bürger appelliert, sich daran auch privat zu halten und auf Reisen, inklusive Verwandtenbesuche, zu verzichten. Die Arbeitgeber sind aufgefordert, möglichst viel Heimarbeit zuzulassen.

Die Maßnahmen sind zunächst auf den November begrenzt und sollen die exponentiell steigenden Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten deutlich eindämmen. Der Hotel- und Gaststättenverband hat mit einer Klage gedroht und fürchtet ein Sterben seiner Betriebe. Dreyer hatte jedoch betont, dass die Schließungen nur mit finanzieller Entschädigung möglich seien. Diese sollen nicht nur der Gastronomie, sondern auch Vereinen und der Kultur zugute kommen und bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 ausmachen. Der Bund will dafür insgesamt rund zehn Milliarden Euro zur Verfügung stellen.