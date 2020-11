Mainz

Neue Corona-Einschränkungen: Tennis nur im Freien erlaubt

02.11.2020, 14:03 Uhr | dpa

Wer in den kommenden vier Wochen in Rheinland-Pfalz Tennis spielen will, muss sich warm anziehen. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wer in den kommenden vier Wochen in Rheinland-Pfalz Tennis spielen will, muss sich warm anziehen. Denn die Verordnung des Landes erlaubt für die Zeit des coronabedingten Teil-Lockdowns im November ausschließlich Individualsport im Freien. Erlaubt ist dabei die Ausübung alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, wie es in der Verordnung heißt. Der Mindestabstand soll dabei durchweg gelten. Ein Problem für die Hobby-Tennisspieler sind dabei nicht nur die immer kälteren Temperaturen, sondern auch, dass die Plätze häufig im Oktober bereits winterfest gemacht werden.

Besonders ungerecht behandelt fühlen sich die Tennisclubs in Rheinland-Pfalz, weil im benachbarten Hessen andere Regeln für den Indoorsport gelten. Jan Hanelt, Präsident des Tennis-Verbandes in Rheinland-Pfalz, sagte der "Allgemeinen Zeitung": "Wir werden am Montag auf die zuständigen Ministerien zugehen. Wir würden uns selbstverständlich wünschen, dass die gleichen Vorgaben wie in Hessen und anderen Bundesländern auch für Rheinland-Pfalz gelten." Die Gefahr, sich zu zweit in einer riesigen Halle anzustecken, sei "äußerst gering".

In der Verordnung ist zudem klar geregelt, welche Teams als Profis gelten. "Mannschaften der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sowie der 3. Liga der Herren wird der Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb abweichend von den übrigen Bestimmungen dieser Verordnung gestattet", heißt es. Im Individualsport seien olympische und paralympische Bundeskader-Athleten, wirtschaftlich selbstständige Profisportler sowie weitere Athleten, die an Welt- und Europameisterschaften teilnehmen, gemeint.