Mainzer OB stellt Plan vor

2026 soll ein neues Gutenberg-Museum eröffnen

06.11.2020, 15:53 Uhr | dpa

Das Gutenberg-Museum in Mainz: 2026 soll ein neues Gutenberg-Museum eröffnen. (Quelle: Sämmer/Archivbild/imago images)

50 Millionen Euro soll der Neubau des Gutenberg-Museums in Mainz kosten. Es ist dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt gewidmet, dem Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat am Freitag einen "ambitionierten Zeitplan" für die Weiterentwicklung des Gutenberg-Museums vorgelegt. Demnach soll als erstes eine Machbarkeitsstudie für den Neubau des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Museums erarbeitet werden, der an dem bisherigen Standort erfolgen soll. Das Land Rheinland-Pfalz hat laut Ebling bereits zugesagt, sich an den Kosten für die 250.000 Euro teure Studie zu beteiligen. Außerdem hofft die Stadt auch auf Zuschüsse vom Bund.

Im Mai 2021 soll die Ausschreibung des Vorhabens auf den Weg gebracht werden, im März 2022 die konkrete Planung beginnen. Ein Jahr später soll als Interimsstandort für die Umbauzeit das Naturhistorische Museum in Mainz zur Verfügung stehen, das in den vergangenen Jahren umgebaut und saniert wurde. Ende 2023 soll den Angaben zufolge mit dem Neubau begonnen werden. 2026, so die Hoffnung, soll das Museum dann neu eröffnet werden. Als Gesamtkosten für den Neubau hat die Stadt 50 Millionen Euro veranschlagt.

Das Museum erinnert an den wohl berühmtesten Sohn der Stadt Mainz, Johannes Gutenberg, der als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern gilt. Vor Beginn der Corona-Pandemie zählte es rund 140.000 Besucher pro Jahr.