Mainz

MCV stellt Planungen für die kommende Fastnachtssaison vor

10.11.2020, 00:24 Uhr | dpa

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) stellt heute (11 Uhr) seine Pläne für die von der Corona-Pandemie überschattete Fastnachtssaison 2020/21 vor. Unter anderem soll dabei auch das Motto der neuen Kampagne präsentiert werden. Der MCV hatte vor rund zwei Wochen auch die zuletzt nur noch im kleinen Rahmen geplante Feier zum Start der Fastnacht am 11.11. abgesagt. Der 11.11. hat in Mainz keine so große Tradition wie in den anderen Karnevalshochburgen am Rhein. In den vergangenen Jahren waren aber Tausende zum ersten Narrentreiben auf dem Mainzer Schillerplatz zusammengekommen.