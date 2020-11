Mainz

Verwaltungsgerichte verhandeln über Corona-Verordnungen

14.11.2020, 10:43 Uhr | dpa

Maskenpflicht, Bordellschließung und Quarantäne: Die Corona-Verordnungen beschäftigen zunehmend auch die Verwaltungsgerichte. Allein zum neuen Teil-Lockdown im November sind beim Mainzer Verwaltungsgericht in den ersten zwei Wochen neun Klageverfahren und 30 Eilverfahren eingegangen, wie Gerichtssprecherin Stefanie Lang der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. In zwei der Eilverfahren sei bereits vor dem Oberverwaltungsgericht in (OVG) Koblenz Beschwerde eingelegt und darüber auch schon entschieden worden.

Demnach müssen Tennishallen für den Amateur- und Freizeitsport vorerst geschlossen bleiben - geklagt hatte ein Tennisverein. Untersagt wurde auch eine geplante Baumesse in Bad Dürkheim. Andere Antragsteller vor dem Verwaltungsgericht in Mainz seien unter anderem Fitness-Studios, ein Tattoo-Studio, ein Künstler sowie eine Einrichtung aus dem Rotlicht-Milieu und ein Schiedsrichter, sagte Lang.

Weil die Bekämpfungsverordnung von der Landesregierung erlassen wurde, ist in den meisten Fällen das Mainzer Verwaltungsgericht zuständig. Ausnahmen sind Verfahren, bei denen es um konkrete regionale Fragen geht, wie etwa eine Schulschließung oder ein Versammlungsverbot, wie der Sprecher des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz, Thomas Stahnecker erläuterte. Ein direkter Normenkontrollantrag gegen die Rechtsverordnung beim OVG sei in Rheinland-Pfalz nicht möglich. Daher gebe es auch noch keine Hand voll Verfahren gegen die November-Beschränkungen.

Von Beginn der Pandemie bis Ende Oktober waren bei den vier Verwaltungsgerichten in Rheinland-Pfalz 216 Verfahren eingegangen, davon allein 112 in Mainz, wie der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister sagte. Dazu kamen 27 Verfahren beim OVG. Unter den Verfahren waren 143 Eilverfahren bei den Verwaltungsgerichten und 13 beim OVG. Die Verwaltungsgerichte hatten bis Ende Oktober bereits 147 Verfahren entschieden, das OVG 27. Der absolute Höhepunkt sei voraussichtlich noch nicht erreicht, sagte Burmeister.

In den Verfahren vor der November-Verordnung ging es vor allem um die Maskenpflicht, die Schließung von Restaurants, Fitnessstudios, Warenhäusern, Massagesalons und Prostitutionsstätten sowie um die Anordnung der Sperrstunde, wie Burmeister sagte. Andere Themen waren das zeitweilige Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen, die Einschränkungen im Versammlungsrecht und die Grenzschließung beim Lockdown im Frühjahr. Die Quarantäneauflagen nach Reisen aus dem Ausland, die Anordnung häuslicher Quarantäne und die Befreiung vom Schulunterricht wurden ebenfalls verhandelt.

Geklagt hatte auch ein Franzose, der die Grenze nach Deutschland überqueren wollte und daran gehindert wurde. Das Verfahren sei noch nicht entschieden. Ein Internatsschüler einer Schule in Kaiserslautern hat keinen Anspruch auf Befreiung vom Präsenzunterricht und Erteilung von Fernunterricht wegen der Corona-Pandemie - wie das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße entschied. Einem anderen Schüler aus Speyer wurde untersagt, auf dem Schulgelände ein Gesichtsvisier ("Face Shield") statt einer Alltagsmaske zu tragen.

Beim Verwaltungsgericht Trier waren bis Ende Oktober mehr als zehn Rechtsstreitigkeiten anhängig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Dabei ging es unter anderem um die Öffnung einer Praxis für Yoga, Meditation und Tantra-Massage sowie um Corona-Sicherheitsvorkehrungen beim Sammeln vom Spenden vor dem Dom.