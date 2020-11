Unbekannte Substanz

Ölige Schlieren auf dem Rhein bei Mainz – Polizei ermittelt

16.11.2020, 08:40 Uhr | dpa

Der Rhein in Mainz (Symbolbild): Die Polizei ermittelt wegen einer zwei bis drei Kilometern langen öligen Spur auf dem Gewässer. (Quelle: Beautiful Spots/imago images)

Einer Frau sind im Rhein bei Mainz ölige Schlieren auf einer Strecke von zwei bis drei Kilometern aufgefallen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Der Rhein ist bei Mainz auf einer Länge von zwei bis drei Kilometern durch eine unbekannte Substanz verschmutzt worden. Eine Zeugin meldete der Wasserschutzpolizei Mainz die Verunreinigung zwischen Zollhafen und Kaiserbrücke. Wie die ölige, geruchlose, silbrige und teils regenbogenfarbig glänzende Substanz am Freitag in den Fluss kam, war am Sonntag weiter unklar. Die Polizei ermittelte.

"Bislang wissen wir nicht, ob die Verschmutzung von Land oder von einem Schiff stammt", sagte ein Polizeisprecher. Möglich sei etwa ein technischer Defekt bei einer der anliegenden Firmen, die über Leitungen Wasser aus dem Rhein entnähmen; dies werde überprüft. Zudem wurden Binnenschiffe, die in der Nähe gewesen waren, durch die Wasserschutzpolizei kontrolliert. Ein verdächtiges Schiff wurde zunächst nicht ermittelt.