Mainz

Kabinett berät am Freitag über neue Corona-Verordnung

26.11.2020, 10:59 Uhr | dpa

Die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz soll zum 1. Dezember in Kraft treten. Der Ministerrat wird an diesem Freitag (16.00 Uhr) zusammenkommen, um die Maßnahmen zu beschließen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Zuvor werden die einzelnen Regelungen in den Ressorts und mit den Kommunen abgestimmt. Es ist dann die mittlerweile 13. Corona-Bekämpfungsverordnung. Die aktuell noch gültige Verordnung Nummer zwölf läuft am 30. November aus. Die Länder-Chefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am Mittwoch in einer gemeinsamen Schalte eine Verlängerung und Verschärfung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember beschlossen.