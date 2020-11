Mainz

"Dankeschön" für Fernfahrer: Bistümer verteilen Nikoläuse

26.11.2020, 12:14 Uhr | dpa

Schoko-Nikoläuse für Lastwagenfahrer: Seelsorger der Bistümer Mainz und Speyer wollen am Samstag (5. Dezember) auf der Autobahnraststätte Wonnegau-West bei Worms Schokoladengeschenke und Äpfel verteilen. "Wir verstehen dies als kleines Zeichen der Wertschätzung und als Dank für ihren wichtigen Dienst als Fernfahrer", sagten die Seelsorger Hans-Georg Orthlauf-Blooß und Thomas Braun, die zu der von der Betriebsseelsorge der Bistümer organisierten Aktion gehören.

"Fernfahrer arbeiten unter härtesten Bedingungen, erfahren kaum Wertschätzung und können wenig am sozialen Leben teilnehmen", teilten die Seelsorger mit. Dies gelte gerade auch in der Corona-Pandemie, in der die Fahrer in ihrem Berufsalltag beispielsweise mit geschlossenen Raststätten sowie verschlossenen Duschen und Toiletten zurechtkommen müssten. Die Ruhezeiten, auch an Feiertagen, würden die Fahrer meist auf einem Parkplatz verbringen, "weit weg von zu Hause und ihren Familien".

Um auch die vielen Fahrer aus dem osteuropäischen Raum bei der Nikolausaktion ansprechen zu können, seien Mitarbeiter vor Ort, die unter anderem Polnisch oder Russisch sprechen, hieß es.